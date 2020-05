Toprijder uit F1 zet Spa-Francorchamps boven circuit uit zijn eigen land

Spa-Francorchamps gaat bij de eerste acht races van het kampioenschap zitten, als we de laatste berichten mogen geloven. Daar zullen heel wat rijders blij om zijn, want het is een erg populair circuit. Max Verstappen zet het zelfs helemaal bovenaan.

Nochtans wenkt ook de terugkeer van het circuit van Zandvoort in de Formule 1. Dat is nu wel met een jaartje uitgesteld, maar je zou denken dat Verstappen dit al naar voren schuift als zijn nieuwe favoriete track. Het tegendeel blijkt echter uit een Q&A op de Instagram van Radio 538. "Spa is gewoon mijn favoriete circuit, maar dat doet niets af aan Zandvoort. Dat is natuurlijk ook een heel uitdagend circuit. Ik moet zeggen dat het met de nieuwe veranderingen ook echt een supercircuit is", strooit Verstappen wel met complimentjes naar de plek waar volgend jaar de GP van Nederland zal doorgaan. Mijn favoriete circuit blijft gewoon Spa Dat betekent echter niet dat hij liever in Zandvoort zou rijden dan in Spa-Francorchamps. "Mijn favoriete circuit blijft gewoon Spa."