Formule 1 vervangt kwalificaties mogelijk door ander concept, beslissing al volgende week

In de Formule 1 bepalen de kwalificaties al jarenlang de startorde voor de eigenlijke race. Er werd al wel eens gesleuteld aan het format, maar in een bepaalde vorm werden de kwalificaties altijd behouden. Nog dit jaar zouden ze toch kunnen verdwijnen.

De Formule 1 overweegt om de plaatsen op de startgrid vast te leggen door middel van sprintraces in plaats van kwalificaties. De rijders moeten dan dus niet langer een zo snel mogelijk rondje neerzetten, maar wel een halfuur sprinten. De laatste in de WK-stand gaat tijdens de sprintraces als eerste van start, de leider als laatste.

MERCEDES IN ANDER KAMP DAN FERRARI

Het is niet de eerste keer dat het idee van de sprintraces opduikt. Mercedes was er in het verleden een fervent tegenstander van. Ferrari is dan wel weer gewonnen voor het plan. Om de regelwijziging te kunnen doorvoeren, moeten alle tien teams akkoord gaan.

Het is de bedoeling dat er volgende week al een beslissing genomen wordt. Kiest iedereen voor de sprintraces, dan maakt dit systeem zijn intrede in de eerste GP van Oostenrijk dit seizoen.