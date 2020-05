F1-renstal begint al te dromen: "Alonso is een optie"

Fernando Alonso heeft zelf al laten blijken dat het nog wel enige tijd zal duren eer hij de knoop doorhakt over wat hij volgend jaar wil doen. De tweevoudig wereldkampioen werd al gelinkt aan Renault, wat een comback in de F1 zou betekenen. Bij Renault zouden ze het graag zien gebeuren.

Teambaas Cyril Abiteboul heeft de mogelijkheid aangekaart bij Radio Montecarlo. "Er zijn geweldige rijders vrij voor volgend jaar. Alonso is een optie. Al zijn er ook anderen. We gaan onze tijd nemen om erover na te denken. Beslissen over een rijder terwijl het seizoen nog niet gestart is, lijkt ons vreemd."

Maar interesse van het Franse sportmerk van Alonso is er dus zeker en vast. Stefano Domenicali, Alonso's vroegere teambaas bij Ferrari, zou de Spanjaard ook graag een plekje zien krijgen bij diens ex-team. "Fernando zou van een ander niveau zijn. Fernando zou een aanwinst zijn voor de Formule 1 als hij zou terugkeren."