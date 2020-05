Polepositie nu wel verzilverd! Stoffel Vandoorne is de beste in virtuele race en wipt naar de leiding in Formule E

Stoffel Vandoorne mag stilaan beginnen dromen van eenzelfde gebeurtenissen in de echte Formule E als in de virtuele Formule E. Al enkele keren vertrok hij vanop de pole, meestal om dan als tweede te eindigen. In de virtuele ePrix van New York was de zege wel voor hem.

In de zesde manche van het virtuele Formule E-kampioenschap was de pole alweer voor Vandoorne. Bij de start van de race nog meer goed nieuws voor onze landgenoot: enkele concurrenten blokkeerden en zo had Vandoorne meteen wat marge. VAN START TOT FINISH AAN DE LEIDING Vandoorne reed zo van start tot finish onbedreigd aan de leiding, op weg naar een klinkende overwinning. Onderweg perste hij er ook nog het snelste rondje uit. De race had dus niet beter kunnen verlopen voor de Mercedes-rijder. Door deze zege komt Vandoorne ook aan de leiding in de stand. Hij springt over Pascal Wehrlein naar de koppositie. Twee puntjes scheiden beide rijders.