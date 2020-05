'Eerste acht races van F1-seizoen liggen vast en Spa-Francorchamps is daarbij"

In de Formule 1 wordt er nu al enige tijd werk gemaakt van een nieuwe kalender nadat heel wat wedstrijden uitgesteld of geannuleerd werden door het coronavirus. Het huiswerk is inmiddels bijna af. De eerste acht races zouden alvast vastliggen.

Dat berichten alleszins diverse media. Het Formule 1-kampioenschap zou op 5 juli starten in het Oostenrijkse Spielberg, waar een week later ook een tweede Grote Prijs zou worden gereden. Op 19/07 volgt dan een bezoek aan Boedapest.

NOG GROTE TWIJFEL OVER BRITSE GP'S

Begin augustus worden er in principe twee GP's georganiseerd op het circuit van Silverstone. Of het ook zover komt, is echter hoogst twijfelachtig. Voorlopig verplicht de Britse regering immers aan buitenlanders die het land binnenkomen om twee weken in quarantaine te gaan.

Voorlopig zouden deze GP's dus wel op de kalender staan, om dan op 16 augustus over te gaan tot de GP van Spanje. Daarna komt België aan de beurt met een race op Spa-Franchorchamps op 30 augustus. Op 6 september is er dan de achtste race uit het seizoen in het Italiaanse Monza. Het is nu wachten op de officiële voorstelling van de nieuwe kalender, die niet lang meer op zich kan laten wachten.