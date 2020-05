Moederbedrijf Mercedes reageert op mogelijk vertrek Toto Wolff én over voortbestaan van de ploeg

Daimler, het moederbedrijf boven F1-team Mercedes, heeft vrijdag gereageerd op de geruchten dat het team stopt te bestaan. "We hebben die intentie niet om uit de F1 te stappen en Toto Wolff blijft onze teamchef", klinkt het.

Daimler-woordvoerder Jörg Howe reageerde bij het Duitse persagentschap DPA op de geruchten. Opvallend is dat hij het heeft over uit de F1 stappen en niet over het voorbestaan van het team zelf. Het kan betekenen dat Mercedes stopt als team, maar wel leverancier blijft van motors.

De rol van teammanager Toto Wolff stond ook ter discussie. Er waren geruchten dat hij eind dit jaar zou stoppen als teambaas van het F1-team. Maar ook dat gerucht wordt door Howe de kop ingedrukt. "Toto is en blijft onze teamchef", luidt het statement.

Blij met maatregelen

Daimler is tevreden met de maatregelen die genomen zijn om de toekomst van de F1 te verzekeren. "De juiste maatregelen zijn getroffen om de gevolgen van COVID-19 en de financiële duurzaamheid van de sport aan te pakken. Onze intentie is om als fabrieksteam van Mercedes-Benz aan de F1 te blijven deelnemen."