Nieuwe ingrijpende regels definitief aangenomen: goed nieuws voor teams die jacht inzetten op de top

Een kleine week geleden kwam al het nieuws naar buiten dat de verschillende teams een akkoord hadden over het budgetplafond en andere nieuwe regels. Nu zijn deze ook definitief aangenomen en worden ze dus vanaf volgend seizoen van kracht.

De nieuwe regels hebben als voornaamste doel een evenwichtiger speelveld te creëren, waarbij de topteams minder zouden moeten kunnen profiteren van een financieel voordeel en de waardeverhoudingen dus dichter bij elkaar komen te liggen.

De verlaging van het budgetplafond is daar een belangrijke stap in, met 132 miljoen euro dat in 2021 nog gespendeerd mag worden. In 2022 zakt dat naar 127 miljoen euro en tussen 2023 en 2025 naar 123 miljoen. Kosten voor salarissen van piloten en motorontwikkeling vallen daar nog buiten, maar de topteams zien hun jaarbudgetten toch stevig teruggeschroefd.

HANDICAP-SYSTEEM

Een andere belangrijke maatregel is dat de WK-stand invloed zal hebben op hoe lang teams tests mogen uitvoeren in de windtunnel. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van een nieuw handicap-systeem waarbij de sterkere teams in het nadeel zijn. Zodat de kleinere teams meer mogelijkheden krijgen om stappen vooruit te zetten.