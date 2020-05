Langverhoopte comeback jaartje uitgesteld: geen GP van Nederland in 2020

Vanwege het coronavirus zijn er al heel wat Grote Prijzen in de Formule 1 uitgesteld of geannuleerd. Voor de meeste races wordt nog naar een andere datum gezocht in 2020, maar voor de GP van Nederland zal die niet gevonden worden.

Wanneer het Formule 1-kampioenschap straks op gang komt, zullen er immers heel wat races achter gesloten deuren moeten doorgaan. De Formule 1 heeft ook de organisatie van de GP van Nederland gevraagd om een wedstrijd zonder publiek te organiseren, maar die ziet dat niet zitten. Het had de terugkeer van het circuit van Zandvoort op de F1-kalender moeten worden, maar die terugkeer vieren ze in Nederland het liefst langs de grote poort en dus mét de fans. De GP van Nederland wordt dus met een jaartje uitgesteld en zal pas een volgende editie kennen in 2021.