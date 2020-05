FIA wil met "kliklijn" valsspelen van F1-teams in de toekomst voorkomen

De FIA heeft een kliklijn geopend. De kliklijn is zeven dagen op zeven beschikbaar en het is de bedoeling dat, als een F1-team vals zou spelen, het gemeld kan worden aan deze lijn. Er moeten wel bewijzen zijn, want er mag geen misbruik van gemaakt worden.

De FIA wil in de toekomst vermijden dat F1-teams zouden valsspelen. Daarom hebben ze een kliklijn geopend dat de hele tijd beschikbaar zou zijn. Volgens Het Nieuwsblad kan men dan omkoping melden of schendingen van het anti-dopingbeleid etc. Toch hopen ze bij de FIA dat er geen misbruik van gemaakt zal worden. Als er meldingen zouden komen die niet waar blijken te zijn, kan het misbruik vervolgd worden. Men kan dus niemand zomaar beschuldigen.