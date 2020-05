Zware gevolgen voor Formule E-rijder na valsspelen: "Ik heb deze pijn nog nooit gevoeld"

Dit weekend was er een vreemde gebeurtenis in een virtuele Formule E-wedstrijd. De Duitser Daniel Abt reed naar de derde plaats in de virtuele ePrix van Berlijn, maar achteraf bleek dat een professionele simracer in zijn plaats had gereden.

Abt werd gediskwalificeerd en hij moest een boete betalen van 10 000 euro, maar daar bleef het niet bij voor de Duitser. Hij zou namelijk te horen hebben gekregen van Audi, zijn werkgever, dat ze niet meer zullen samenwerken. Volgens Sporza heeft Abt het in een emotioneel bericht laten weten. "Ik heb van Audi te horen gekregen dat onze wegen zullen scheiden", aldus de Duitser. "Ik heb deze pijn nog nooit gevoeld. Ik wil mij bij iedereen verontschuldigen. Ik geef toe dat ik een grote fout heb gemaakt."