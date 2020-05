Financiële problemen bij McLaren? 70 mensen verliezen hun job bij het F1-team

Het coronavirus lijkt voor financiële problemen gezorgd te hebben bij autoconstructeur McLaren. Het bedrijf zou 1.200 moeten ontslaan en ook het F1-team komt er niet onderuit. Er zouden 70 mensen hun baan verliezen.

McLaren wil de kosten verminderen door enkele mensen aan de deur te zetten. Van de 4.000 mensen zouden er volgens Sporza 1.200 mensen moeten vertrekken. Ook bij het F1-team moeten er mensen vertrekken. Het zou gaan om 70 mensen.

Paul Walsh, bestuursvoorzitter bij McLaren, gaf meer uitleg. "We hebben geen andere keuze. Het is een maatregel die we absoluut wilden vermijden, maar we hebben al eerder zo'n dingen gedaan om de kosten te laten dalen."