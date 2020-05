F1-start in Oostenrijk? Nog altijd veel onzekerheid

Normaal gezien staat binnen anderhalve maand de GP van Oostenrijk op het programma, de eerste van het seizoen door het coronavirus. Maar er blijft nog heel wat onzekerheid bestaan over de eerste race van het seizoen.

De bedoeling is zelfs dat er twee races zouden afgewerkt worden in Oostenrijk voor er naar Silverstone in Engeland wordt gereisd. De optie om het parcours in Oostenrijk omgekeerd te doen, lijkt alvast niet haalbaar.

De Oostenrijkse regering moet bovendien nog steeds haar goedkeuring geven voor het doorgaan van de GP. Het is nog niet zeker of ze dat zullen dan. Het lijkt wel vast te staan dat er in Oostenrijk zonder publiek geracet zal worden als de GP doorgaat.

Over de GP in Silverstone heerst ook nog veel onduidelijkheid. Groot-Brittannië is op basis van het aantal doden het zwaarst getroffen Europees land. Uitwijken naar de Hockenheimring behoort tot de opties.