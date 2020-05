Leclerc moet het stellen met podiumplek achter winnaar Russell, Thibaut Courtois buiten de top tien

Geen echte GP van Monaco het voorbije weekend, want natuurlijk te betreuren valt, maar wel werd er een virtuele versie afgewerkt. De winnaar werd dezelfde als in de vorige virtuele Grote Prijs: Williams-rijder George Russell.

De man die anders in zijn Williams-bolide in de lagere regionen van de Formule 1 zijn gevecht moet leveren, won al de virtuele GP van Spanje. Ook op het circuit van Monaco kwam hij uitstekend uit de verf. Russell had een ruime marge op nummer twee Esteban Gutiérrez, die Mercedes vertegenwoordigde.

De eerste echt grote naam uit de F1 was Charles Leclerc, die voor Ferrari beslag legde op de derde plaats en het podium zo vervolledigde. Ook Rode Duivel Thibaut Courtois nam deel aan de virtuele race namens Alfa Romeo. Er zat voor hem een dertiende plaats in.