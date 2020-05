Opnieuw pole en tweede plek in de race in virtuele Formule E voor Vandoorne, leiding in stand wel binnen handbereik

Een nieuwe virtuele race, een nieuwe tweede plaats voor Stoffel Vandoorne. Hij lijkt ze wel te verzamelen. Het is in ieder geval een goed signaal dat Vandoorne blijft meedoen voor de prijzen. De Mercedes-rijder vertrok zelfs vanop de pole, maar moest het uiteindelijk stellen met een podiumplek.

Vandoorne zette tijdens de kwalificaties van de virtuele ePrix van Berlijn de snelste tijd neer. Dat was al voor de derde keer in dit virtuele Formule E-kampioenschap. Vandoorne kwam tijdens de race echter in contact met Abt en Rowland profiteerde om de leiding over te nemen.

Wat niet wil zeggen dat onze landgenoot het al opgaf. Integendeel, hij deed er nog alles aan om de leiderspositie opnieuw te heroveren, maar Rowland hield stand en gaf de zege niet meer uit handen. Vandoorne finishte voor de derde keer op twij als tweede.

WEHRLEIN NIET BUITEN SCHOT

Jérôme d'Ambrosio vergaat het overigens een pak minder in dit kampioenschap. De Mahindra-rijder moest opnieuw opgeven. Vandoorne daarentegen doet door met zoveel regelmaat te presteren volop mee in het klassement. Ook daar staat hij tweede, wel op slechts vier punten van leider Pascal Wehrlein.