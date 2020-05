Formule 1 krijgt geen uitzondering voor quarantainemaatregelen en zo komen twee GP's op de helling te staan

Er wordt volop werk gemaakt van de nieuwe Formule 1-kalender en in dat opzicht was het goed nieuws dat Silverstone bereid was twee GP's te organiseren. Alleen lijkt de Britse regering niet mee te gaan in het verhaal. Daardoor is het zeer twijfelachtig of de GP's in kwestie kunnen doorgaan.

De beslissing van de Britse overheid om vanaf 8 juni alle mensen die het land in komen in quarantaine te doen gaan, was al een teken aan de wand. De Formule 1 hoopte op een uitzondering voor de rijders en andere personeelsleden van de teams. ENKEL UITZONDERING VOOR ESSENTIËLE BEROEPEN Volgens Autosport staan op de lijst met uitzonderingen enkel vrachtvervoeders en mensen met een vitaal beroep. Sporten en ook de Formule 1 kunnen in dat geval niet op een uitzondering rekenen. Dat zou het wel heel moeilijk maken om de GP's van Groot-Brittanië te organiseren. Net zo goed gaat er dit jaar geen enkele race meer door op het circuit van Silverstone. Het is nu afwachten welke oplossing de F1 en de organisatoren nog kunnen bedenken.