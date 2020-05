🎥 Leclerc scheurt in eigen bolide door straten van Monaco en Formule E-rijder gestraft en beboet voor valsspelen

De voornaamste evenementen op racegebied zijn de virtuele races op zich, maar waarover valt er voorts nog wat te vertellen dit weekend? Over het uitstapje van F1-rijder Charles Leclerc onder andere en ook een beslissing die de Formule E nam na afloop van de ePrix van Berlijn.

Eerst toch maar de link met de Formule 1. In de koningsklasse van de autosport had de GP van Monaco vandaag moeten plaatsvinden, toch altijd zowat het hoogtepunt van het jaar. Toch werd Charles Leclerc een alternatief geboden door de Franse regisseur Claude Lelouch.

Voor één van de scènes van zijn korte film was Charles Leclerc de geknipte man en het enige wat hij moest doen is in zijn snelle wagen door de straten van Monaco rijden. Dat deed Leclerc uiteraard met veel plezier. Ook prins Albert van Monaco was er zowaar bij.

In de Formule E was er iets heel anders aan de hand. De Duitser Daniel Abt reed naar de derde plaats in de virtuele ePrix van Berlijn, maar zijn camera stond uit terwijl de Audi-rijder virtueel heel wat snelheid maakte. Achteraf bleek dat een professionele simracer in zijn plaats had gereden. Daardoor werd Abt gediskwalificeerd en moet hij een boete betalen van 10 000 euro.