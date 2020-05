Rode Duivel opnieuw te zien in virtuele GP: hij zal opnieuw voor Alfa Romeo rijden

Dit weekend staat de virtuele Grand Prix Formule 1 van Monaco op het programma. Hij heeft al een paar keer deelgenomen, maar ook dit weekend zal Courtois te zien zijn in de GP. Hij zal opnieuw voor Alfa Romeo rijden.

Volgens Het Nieuwsblad is het al de zesde GP dit seizoen. Een overwinning zat er voor Courtois echter nog niet in. Niet verrassend natuurlijk, want hij komt uit tegen verschillende sterren uit de Formule 1.

Ook dit weekend zullen er een aantal sterke rijders deelnemen. Zo zullen onder meer Charles Leclerc (Ferrari), Lando Norris (McLaren) en Valtteri Bottas (Mercedes) deelnemen. Opvallend: Courtois is niet de enige voetballer, want ook Aubameyang neemt deel. Hij rijdt voor McLaren.