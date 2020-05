Opvallend: gaat de GP van Italië door met publiek?

Verrassend nieuws uit de F1-wereld. De kans is bestaande dat de GP van Italië op 6 september zal gereden worden, maar het opvallende nieuws is dat het met publiek zou kunnen zijn.

Krijgen we in Italië een F1-manche met publiek te zien? De kans zit er wel in, want volgens Het Nieuwsblad worden er op de website van Autodromo Nazionale Monza nog steeds tickets verkocht. Ze hopen dat de maatregelen begin september versoepeld zijn zodat het circuit publiek kan ontvangen.

Het is toch wel opvallend, want Italië en dan vooral Lombardije, waar het circuit is gelegen, zijn hard getroffen door het coronavirus. Het zorgde de afgelopen maanden voor heel wat problemen, maar toch lijken ze hoopvol te zijn om een wedstrijd met publiek te organiseren.