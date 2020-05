Entourage Sainz stelt Ferrari-fans gerust: "Jullie zullen verrast zijn van Carlos"

De overstap van Carlos Sainz naar Ferrari is geen zekere stap naar succes voor de Italiaanse renstal. Sainz heeft nog nooit met een topbolide gereden en het is dus nog maar de vraag hoe de Spanjaard zal prestereren bij Ferrari. Vader Carlos Sainz senior gelooft er alvast in.

"Ik ben enorm trots", zegt vader Sainz bij Sky Sports Italia. "Hij heeft enorm hard gewerkt om hier te geraken en ik zag dat hij enorm blij was met zijn keuzen. Het is altijd speciaal om de kleuren van zo'n iconisch merk te dragen", vindt Sainz senior. Sainz senior is zelf tweevoudig wereldkampioen rally. In 1990 en in 1992 werd hij werelkampioen bij Toyota. Het is nu aan zijn zoon om in zijn voetsporen te treden. "De eerste keer dat hij in een kart zat, waarschuwde ik hem dat het moeilijk zou worden door zijn achternaam", herinnert Sainz sr zich. "Soms helpt het waneer je Sainz heet, maar op andere momenten juist niet. Ik ben er wel zeker van dat hij de Ferrari-fans zal verrassen!"