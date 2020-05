Zwarte gordel in karate was cruciaal voor Hamilton om zijn gram te halen tegenover pesters

Kunnen doen wat je graag doet en er dan nog waanzinnig goed in zijn ook: met zijn zes wereldtitels moet het best wel leuk zijn om Lewis Hamilton te zijn. Al heeft de Brit het niet altijd gemakkelijk gehad. Zo werd hij vroeger als kind gepest.

Dat heeft Hamilton onthuld in een interview van zijn team Mercedes. "Toen ik naar school ging, werd ik vaak geviseerd. Ik was die kleine, weet je wel, die gepest werd door de grotere kinderen. Dus zat ik heel erg in mijn cocon, ik was erg stil."

Het gaat nog verder over het mentale gevecht dat je soms als persoon moet leveren. "Eens ik in de wagen zit, zou ik mijn ellebogen gebruiken en opkomen voor mezelf. Uiteindelijk was dat ook op school het geval, nadat ik een zwarte gordel in het karate behaalde. Ik kon op mijn beurt iemand anders een lesje leren, wat ongelooflijk was."