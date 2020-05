Virtueel racen gaat nog belangrijker worden: McLaren kondigt nieuw partnership aan

In deze tijden waarin de echte Grote Prijzen op zich laten wachten, biedt het virtuele racen zeker een interessant alternatief. De rijders moeten zich nog steeds bewijzen zoals in een simulator en we krijgen de race op beeld te zien. Bij McLaren willen ze er gerust in investeren.

McLaren kondigt zijn samenwerking met Veloce Esports aan, met als opzet een veelzijdig programma aan te bieden in de game-industrie en het simracen. Veloce zal voortaan het esports team van McLaren managen en verder ontwikkelen. Bij de Britse renstal hebben ze de smaak goed te pakken. Ze doen geregeld mee aan virtuele Grote Prijzen. Vooral Lando Norris lust er wel pap van. Uitkijken of het team het in het virtuele racen nu ook effectief beter gaat doen en of het virtuele racen nog meer de belangstelling kan wekken. VIRTUELE ACADEMIE Het is duidelijk dat McLaren en Veloce Esports met hun samenwerking mikken op de interesse van de nieuwe generatie. "Ons doel is om via een virtuele academie nieuw talent te begeleiden en een nieuwe vorm van interacting met fans over de hele wereld op poten te zetten", zegt Mark Waller van McLaren op de site van het team.