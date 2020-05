Rallyplannen zorgen voor aparte toestanden in en rond Ieper, ook rekening te houden met wielerwedstrijden

Heel wat zaken uit de autosportwereld moesten herbekeken worden door het coronavirus. Zo ook het BK rally. Daar is nu wel een nieuwe kalender voor samengesteld, al was daar heel wat creativiteit voor nodig, vooral voor de Rally van Ieper.

Ghislain de Mevius won in februari al de Rally van Haspengouw. Het BK zal dit seizoen nog zes andere wedstrijden omvatten. De Seizoensrally gaat pas volgend jaar opnieuw door na het overlijden van de voorzitter van de organisatie Jeff Steensels. Ook de TAC Rally komt er niet in 2020.

Voor de andere wedstrijden is er wel een nieuwe datum gevonden. Eerstvolgende afspraak: de Omloop van Vlaanderen op 4 en 5 september. De Ypres Rally verhuist naar 2 en 3 oktober, maar daar vallen nog wel wat zaken over te zeggen.

AFSLUITER IN SPA

Zo zal het parcours gespreid zijn over meerdere gemeente en zal de rally dus niet enkel in Ieper plaatsvinden. Daarom moet er rekening gehouden worden met allerlei andere evenementen. Ook de nieuwe data voor wielerwedstrijden Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen werden in acht genomen. De slotmanche is de Spa Rally op 12 en 13 december.