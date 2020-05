Krijgt Mercedes absoluut topduo met tien wereldtitels?

Naar waar trekt Sebastian Vettel? Dat is de vraag van 1 miljoen. Het kan ook zijn dat de Vettel stopt met racen, maar dat zou voor de F1 een enorm gemis zijn. Hij zou enkel opnieuw willen racen als er een zitje beschikbaar is bij een topteam, en daar kan Mercedes misschien wel iets aan doen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff zei eerder al dat Mercedes niet kan negeren dat Vettel beschikbaar komt. Maar hij bleek ook wel fan te zijn van het huidige duo Bottas-Hamilton.

Bij Daimer, het moederbedrijf van Mercedes, zouden ze ook wel geïnteresseerd zijn in de handtekening van Vettel. FIA-journalist Giuliano Duchessa liet weten dat Vettel sowieso veel interessanter is dan Bottas op commercieel vlak. Een Duitse rijder bij een Duits team is logischer dan een Finse rijder.

En zo kan het zijn dat Mercedes volgend jaar met het droomduo Hamilton-Vettel zit. Twee rijders die samen goed zijn voor 10 wereldtitels, 6 voor Hamilton en 4 voor Vettel.