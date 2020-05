Zet Ferrari nu alles in op Charles LeClerc? "Hij heeft het team verrast"

Charles LeClerc is enorm populair in de Formule 1. Aangezien Vettel aan het einde van het seizoen zal vertrekken bij Ferrari, lijkt LeClerc de nieuwe grote man te worden bij het Italiaanse team.

Volgens Flavio Briatore, een voormalig F1-teambaas, zal Ferrari nu alles inzetten op LeClerc. "Carlos Sainz zal tevreden moeten zijn met een dienende rol. LeClerc is namelijk een zeer speciale rijder en Ferrari zal vol voor hem gaan", legt Briatore uit bij La Gazetta dello Sport.

Briatore legt uit dat Ferrari verrast is door LeClerc. "Hamilton heeft dat in het verleden ook gedaan bij McLaren. Men kan in een team echter geen twee rijders hebben die aan elkaar gewaagd zijn, want die zullen alleen maar punten van elkaar afpakken."