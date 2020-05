Vettel wordt nog niet afgeschreven in F1: "Kan nog steeds wereldkampioen worden"

Sebastian Vettel is er dan wel niet in geslaagd om wereldkampioen te worden bij Ferrari. Volgens AlphaTauri-teambaas Franz Tost is Vettel zelfs op dit punt in zijn carrière zeker nog in staat om wereldkampioen te worden.

"Het einde van iets is vaak het begin van iets anders", reageerde Tost bij de officiële kanalen van de F1. "Het zal ervan afhangen waar hij volgend jaar een zitje kan bemachtigen. Maar hij is echt nog wel in staat om wereldkampioen te worden", aldus Tost. "Hij moet een zitje zien te bemachtigen bij de eerste drie teams, dan maakt hij echt nog wel kans. Hij is 32 jaar en erg getalenteerd. Ik ben ervan overtuigd dat hij nog steeds races kan winnen en wereldkampioen kan worden." De Oostenrijker kent Vettel goed want Tost was teambaas van Torro Rosso toen Vettel er zat. De Duitser behaalde zelfs in 2008 zijn eerste F1-overwinning in een Torro Rosso.