Twee races op Silverstone dit jaar of helemaal geen? '"Britse quarantaineplannen maken GP onmogelijk"

Groot-Brittannië zou dit jaar twee GP's vlak na elkaar ontvangen in de hertekende kalender, maar dan zullen er wel uitzonderingen gemaakt moeten worden door de Britse overheid.

Wie naar Groot-Brittannië wil afreizen moet eerst veertien dagen in quarantaine blijven. Die maatregel maakt het onmogelijk om in juli twee Grote Prijzen te organiseren op het circuit van Silverstone. Want de GP's zouden meteen na de races in Oostenrijk moeten doorgaan.

"Een 14-daagse quarantaineperiode zou een Britse race onmogelijk maken. Het heeft een enorme impact op letterlijk tienduizenden banen die te maken hebben met de Formule 1 en gerelateerde leveranciers. Als deze topsport terug wil komen dan moet er uitzonderingen gemaakt worden", vertelt een woordvoerder van Formule 1 aan Algemeen Dagblad.