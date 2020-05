Bas Leinders wijst op problematiek voor freelancers in de autosport, WRT-mecaniciens rijden nu met vorkliften

Het coronavirus heeft de autosport momenteel nog stevig in zijn greep. In de racewereld zijn natuurlijk veel zelfstandigen actief en voor velen van hen is het afzien. Het is kwestie van zoveel mogelijk mensen ook nu zo nuttig mogelijk werk te laten doen.

Bas Leinders, teammanager bij Optimum Motorsport, is ook geraakt door de coronacrisis. "Op 18 maart is alles stilgevallen. Sindsdien kan ik niets factureren. Ik heb via de steunmaatregelen 1.200 euro gekregen. Dat helpt, maar dit mag niet blijven duren, anders komen we in de problemen", waarschuwt de voormalig F1-piloot in Het Belang van Limburg.

Vele ingenieurs en mecaniciens zitten in dezelfde positie. Bij WRT, het grootste autosportteam van het land, lenen ze mecaniciens uit aan het logistieke bedrijf WSC. "Dat was niet evident, want we hebben die mensen moeten opleiden. Mekaniekers en truckies moesten leren met een vorklift te rijden, met een vracht van een ton op twaalf meter van hun hoofd. Maar nu gaat het goed", vertelt co-CEO Kathleen Schurmans van WRT.

VROUW VAN LEINDERS HAD WELLICHT CORONA

Ieder doet wat hij of zij kan in tijden van corona. Ten huize Leinders kregen ze op persoonlijk vlak ook met het virus te maken. "Mijn vrouw Judith is tijdelijk werkloos geweest. maar is intussen herbegonnen. Zij heeft in maart wellicht corona gehad. Ze is nooit getest, maar had symptomen en twee van haar collega's waren positief."