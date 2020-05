Terugkeer naar F1 of andere plannen? Speculatie rond Fernando Alonso zal nog even aanhouden

Zijn ex-team Ferrari was de voorbije week betrokken in een stoelendans. Sommigen hadden misschien stiekem op een terugkeer van Alonso gehoopt. Zover komt het niet, maar ondertussen werd de Spanjaard al gelinkt aan een ander F1-team waar hij ook een verleden heeft.

Volgens het Duitse Bild zou er een overeenkomst in de maak zijn tussen Alonso en Renault. Het Franse merk is op zoek naar een nieuwe vaste rijder voor 2021, want Daniel Ricciardo trekt dan naar McLaren. Het lijkt allemaal toch wat voorbarig.

FOCUS OP INDY500

De Spaanse krant AS bericht immers dat Alonso pas eind deze zomer duidelijkheid over zijn toekomst zal verschaffen. Zijn focus ligt in eerste instantie op de Indy500. Die race zou normaal deze maand doorgaan, maar werd door het coronavirus verplaatst naar 23 augustus. Pas nadien komt er uitsluitsel over de plannen van Alonso voor volgend jaar.

Als de Spanjaard de Indy500 wint, heeft hij de Triple Crown beet. De 24 Uur van Le Mans en de GP van Monaco staan immers al op zijn palmares.