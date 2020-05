Lof van Mercedes-baas voor Vettel: "Geen enkele ploeg zal negeren dat viervoudig wereldkampioen op de markt komt"

Groot nieuws was het, dat Sebastian Vettel eind dit jaar Ferrari gaat verlaten. Nu niet dat ze dat bij grote concurrent Mercedes toejuichen. Mercedes-baas Toto Wolff spreekt met veel respect over Vettel. In die mate zelfs dat een verrassende move niet uit te sluiten valt.

Wolff gaat in Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung in op het nakende vertrek van Vettel bij Ferrari. "Het is jammer dat een tijdperk moet eindigen", vindt Wolff. Die meent dat Vettel echt wel iets betekent in de F1. "Zijn stem heeft gewicht in de Formule 1. Hij is een soort van antipode voor de jongere en 'wildere' generatie die de laatste jaren in deze sport aanwezig is."

Ferrari trok reeds Sainz aan als vervanger. Bij Mercedes hoeven ze dus niet te vrezen dat Hamilton naar Ferrari gaat. Anderzijds: Hamilton en Bottas zijn einde contract. Alles is dus mogelijk bij Mercedes. Wolff wilde niet uitsluiten dat Vettel een alternatief kan zijn als één van de huidige vaste rijders geen nieuw akkoord sluit. "Geen enkele goede ploeg zal negeren dat een viervoudig wereldkampioen op de transfermarkt komt."