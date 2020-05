🎥 Ex-wereldkampioen Nico Rosberg klopt voormalig McLaren-rijder en triomfeert in Challenge Heineken Legends

Elk weekend zit tegenwoordig vol virtuele alternatieven bij gebrek aan echte races en dat is dit weekend niet anders. Na de virtuele ePrix van Hongkong van zaterdag stond zondagavond de Challenge Heineken Legends op het programma. Deze werd gewonnen door Nico Rosberg.

De Challenge Heineken Legends is een serie van virtuele races waarin helden uit de Formule 1 het opnamen tegen andere bekende figuren. Onder de opvallendste deelnemers Nico Rosberg, de wereldkampioen F1 uit 2016. Ook voormalig McLaren-rijder David Coulthard deed mee.

De virtuele trofee ging ook naar één van deze: zo was het een duel om naar uit te kijken. David Coulthard was het best van start gegaan en verzamelde in totaal drie punten. Rosberg deed met vier punten net iets beter en werd de winnaar.

Niet dat ze het op een dienblaadje aangeboden kregen. In de laatste challenge bijvoorbeeld wist F1 YouTuber Benjamin zowel Coulthard als Rosberg voor te blijven.