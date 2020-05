🎥 Charles Leclerc blijft rustig doorgamen terwijl vriendin abo streamingdienst moet kopen om binnen te geraken

Charles Leclerc was geld aan het inzamelen voor het goede doel door te gamen. Hij was ook aan het livestreamen op Twitch. Allemaal leuk en positief bedoeld, maar zijn vriendin Charlotte Siné zal het minder plezant gevonden hebben. Zij stond voor een gesloten voordeur.

. @Charles_Leclerc : "So my girlfriend had to subscribe to my twitch channel to tell me to open the door." 🤣 (Charlotte forgot her keys at home) https://t.co/Hja90wZ0Rn #F1 #Charles16 pic.twitter.com/dyXYZGNfd1

Aanbellen dus, maar dat had geen effect op de Formule 1-piloot, die zijn headset op had. Ook berichtjes op zijn gsm bleven onbeantwoord. Charlotte zag dat hij op Twitch zat en kon dan niet anders dan een abonnement te kopen op de streamingdienst om haar vriendje zo toch duidelijk te maken dat hij de voordeur moest open doen.

Resume of the stream:

My girlfriend had to buy a subcription to my Twitch to be able to ask me in the channel chat if I could open her the front door. She waited 25 mins downstairs as I couldn't hear my phone, I had the headphones and was very focus on my rally race😂