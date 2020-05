🎥 Complete stilstand na massacrash kort na start in virtuele Formule E, Vandoorne sleept er wel tweede plek uit

In de Formule E rijden de bolides redelijk kort op mekaar en kan het al eens gebeuren dat het tot complete stilstand komt na een massale crash. Het virtuele gegeven verandert daar blijkbaar weinig aan. Stoffel Vandoorne hield het hoofd koel en werd nog tweede, achter Wehrlein.

Iedereen leek nochtans klaar om heelhuids uit de startblokken te komen, maar bij de eerste de beste haarspeldbocht was het al totale chaos in de ePrix van Hongkong. Bijna het hele deelnemersveld crashte tegen mekaar en stond even stil.

Toen er weer geracet kon worden, begaf Vandoorne zich op een vijfde plek. Het verdere verloop van de race ging prima voor Vandoorne. Met enkele geslaagde inhaalmanoeuvres kon hij nog opschuiven naar de tweede plaats. Minder succes voor Jérôme d'Ambrosio, die na vijftien ronden de strijd moest staken.

Zijn teamgenoot Pascal Wehrlein reed naar de overwinning en staat ook aan de leiding in de WK-stand. Vandoorne is derde in het klassement.