Geen publiek, maar wel rijders welkom op Spa-Francorchamps: GP van België krijgt een 'go' en kan doorgaan

Uitstekend nieuws voor de rijders die houden van het circuit van Spa-Francorchamps. Ook dit jaar kan er in principe een Formule 1-race gehouden worden. De overheid heeft hiervoor het licht op groen gezet, mits het invullen van bepaalde voorwaarde.

Die voorwaarde is dat er geen publiek aanwezig is. Het moet dus een GP van België worden achter gesloten deuren. Zowel bij de oefenritten, de kwalificatiesessie als de race zelf zullen er geen toeschouwers toegelaten worden.

DATUM KAN BEHOUDEN BLIJVEN

Er kan dus wel geracet worden op Spa-Francorchamps op 30 augustus, zoals dat oorspronkelijk ook voorzien was in de Formule 1. Dat hebben de Waalse Minister-President Elio Di Rupo en de Waalse minister van Economie Willy Borsus bevestigd.

Het is nu enkel nog afwachten of de GP van België ook daadwerkelijk opgenomen zal worden in de nieuwe kalender die de FIA moet samenstellen, maar die kans lijkt na de goedkeurning van de overheid wel aanzienlijk.