Formule 1 bereikt akkoord met traditioneel circuit voor twee GP's, bal nu in het kamp van de overheid

Nadat er meer duidelijkheid is gekomen over de GP van België, is er dat ook over een mogelijke wedstrijd op een ander circuit. Zeg maar wedstrijden. Want de eerste plek is bekend waar de Formule 1 eventueel twee GP's kan houden.

De optie van twee Grote Prijzen op eenzelfde track kwam op het voorplan naarmate er meer races wegvielen en het een zoektocht zou worden naar een voldoende aantal wedstrijden om aan een volwaardig kampioenschap te geraken. De kans bestaat dat er dit seizoen twee keer een GP van Groot-Brittanië zal plaatsvinden. De eigenaars van het circuit van Silverstone zijn met de Formule 1 tot een overeenkomst gekomen om twee races te organiseren tijdens dit kampioenschap. Die twee wedstrijden zullen dan wellicht in een korte tijdsspanne op mekaar volgen. UITZONDERING VOOR RACEPILOTEN? Dit akkoord is uiteraard goed nieuws, maar er is nog geen witte rook. De autoriteiten moeten nu beslissen of het allemaal kan doorgaan. Wie vanuit het buitenland het Verenigd Koninkrijk betreedt, moet twee weken in quarantaine. De F1 hoopt dat racepiloten een uitzondering krijgen.