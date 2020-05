Ferrari wel degelijk bezig met alternatieven voor F1 en heeft al hoog aangeschreven kampioenschap op het oog

Ferrari was de voorbije dagen vooral in het nieuws wegens het vertrek van Vettel en de komst van Sainz na dit seizoen. Het is echter ook de vraag of Ferrari nog lang in de F1 actief gaat zijn. Mattia Binotto suggereerde eerder al dat de Italianen de F1 wel eens konden achterlaten.

Achteraf werden de uitspraken van de teambaas wel genuanceerd, maar het blijken toch geen loze woorden te zijn. Ferrari is niet opgezet met de invoering van een budgetplafond. Het is ook waarschijnlijk dat dit in de toekomst nog langer zal komen te liggen dan dat volgend seizoen het geval is.

Binotto heeft bij Skysports Italia bevestigd dat Ferrari lonkt naar andere klassen dan de Formule 1. "Ferrari voelt veel sociale verantwoordelijkheid voor zijn werknemers en we willen zeker zijn dat voor ieder van hen in de toekomst werkplek is. Om die reden onderzoeken we alternatieve programma's en ik kan bevestigen dat we naar de IndyCar kijken."

NIEUWE REGELS IN INDYCAR IN 2022

De IndyCar is een uitermate populaire raceklasse in Noord-Amerika en gaat in 2022 nieuwe regels voor de motor en het chassis invoeren. Dat maakt het mogelijk voor Ferrari om een deelname aan dat kampioenschap te overwegen.