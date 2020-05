Weet Italiaanse bron meer over nieuwkomer Ferrari? "Ik krijg het niet warm van zijn naam"

Toen het nieuws naar buiten kwam dat de wegen van Sebastien Vettel en Ferrari zouden scheiden, werd er druk gespeculeerd over wie de opvolger zou kunnen worden van de Duitser. Daarbij viel ook de naam van Daniel Ricciardo, maar hij lijkt naar een andere ploeg te gaan.

Volgens bronnen gaat de 25-jarige Spanjaard Carlos Sainz naar Ferrari. Hij zou de overstap maken van Mclaren. Maar daardoor komt er een zitje vrij bij Renault, dat zou dan weer ingenomen worden door Daniel Ricciaro. De Australiër werd ook genoemd als opvolger van Vettel, maar daar lijkt niets van waar te zijn.

Het is de Italiaanse blogger Leo Turrini die met het nieuws kwam, iemand met een feilloze reputatie op vlak van geruchten. "Sainz is een goede rijder", vindt Turrini. "Maar hij is nog onervaren, hij heeft in verschillende jaren nog maar 1x op het podium gestaan. Hij heeft dan ook nog niet met de beste wagens gereden, maar het is alvast geen naam waar ik het warm van krijg."