Omgekeerde races moeten kalender opvullen. "Francorchamps is enorm eng omgekeerd"

Om dit jaar nog voldoende F1-races te rijden, bekijken organisatoren de optie om GP's omgekeerd te rijden.Vooral Silverstone en de Red Bull RIng worden genoemd.

Maar volgens Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat er te veel obstakels zijn in Oostenrijk om het circuit aan te passen. "De aanpassingen die we zouden moeten doen zijn enorm. Alle vangrails staan niet goed en ook de grindbakken moeten serieus aangepakt worden", zegt hij bij de Red Bull-podcast Talking Bulls.

Maar omgekeerd racen in Spa-Francorchamps zou volgens hem evenmin onmogelijk zijn. Verstappen treedt hem bij in die mening. De Nederlander heeft ooit een promorit gereden waarbij hij in tegenovergestelde richting over het circuit scheurde. "Het is enorm eng om de Eau Rouge vanaf de andere kant te nemen. Het is een volledig blinde bocht waarbij je plots naar beneden gaat en naar links moet rijden", zegt Verstappen