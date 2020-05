OFFICIEEL: Ferrari heeft opvolger gevonden voor Vettel

Ferrari heeft een opvolger gevonden voor Sebastian Vettel. Het zou gaan om Carlos Sainz, de Spanjaard die dit seizoen aan het werk was bij McLaren. Sainz was de voorbije dagen de voornaamste kandidaat om de Duitser op te volgen.

Mattia Binotto, de teambaas van Ferrari, is zeer tevreden met de komst van de Spanjaard. "Hij heeft al heel wat ervaring in de Formule 1 voor zijn jonge leeftijd en hij heeft heel wat talent. Hij pas perfect in onze familie", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.