McLaren heeft opvallende opvolger gevonden voor Carlos Sainz

De transfer van Carlos Sainz naar Ferrari werd deze ochtend officieel, maar McLaren, de vorige ploeg van Sainz, moest niet lang zoeken naar een opvolger. Ze hebben namelijk Daniel Ricciardo binnengehaald.

Daniel Ricciardo was de voorbije jaren aan het werk bij Renault en hij heeft een contract van "enkele jaren" gekregen bij McLaren. Volgens Sporza is het de tweede keer dat Ricciardo Sainz moet opvolgen, want hij moest eerder Sainz al doen vergeten bij Renault.

Het zorgt voor een stoelendans, want nu moet ook Renault natuurlijk op zoek naar een nieuwe F1-rijder. Deze plaats zou voor Fernando Alonso kunnen worden, want de Spanjaard zou al interesse getoond hebben.