DEBAT: Meningen over opvolger Vettel waren verdeeld, maar heel wat van jullie hadden het bij het rechte eind!

Groot nieuws was het nakende vertrek van Sebastian Vettel bij Ferrari. Eind 2020 komt er een einde aan de samenwerking tussen beide partijen, nadat onderhandelingen over een nieuw contract afsprongen. Wie zou het best de Duitser opvolgen?

Dat is de vraag die we jullie voorlegden. In de poll werd de keuze voor de meest geciteerde kanshebbers, Daniel Ricciardo en Carlos Sainz, aangeboden. Elk van hen kreeg 25% van de stemmen achter hun naam, maar nog eens 50% dacht aan een andere rijder.

Wie kon dat dan wel zijn? De naam van Max Verstappen kwam vaak voor in de reacties en ook Mick Schumacher werd een paar keer genoemd. Maar uiteindelijk kozen de meesten toch wel voor Carlos Sainz Jr. en die hadden het dus juist. Inmiddels heeft de Spanjaard zijn contract bij Ferrari getekend. Hij werd net iets meer getipt voor het vaste zitje bij de Italiaanse renstal dan Ricciardo.