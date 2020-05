Gaat Stefan Everts voor een opvallende carrièreswitch? "Ik was aangenaam verrast"

Stefan Everts is een motorcross-legende, maar sinds kort werkt hij ook als presentator bij lokale radiozender Benelux in Beringen. Hij presenteert er een avondprogramma van 20 tot 21 uur.

Stefan Everts legt bij Sporza uit hoe presentator is geworden. "Ik werd met mijn zoon uitgenodigd voor een programma en enkele dagen later kreeg ik de vraag of ik geen eigen radioprogramma wilde presenteren. Ik was aangenaam verrast en zag het meteen zitten."

Everts is elke maandagavond tussen 20 en 21u te beluisteren op lokale radiozender Benelux. "De luisteraar neem ik mee doorheen mijn favoriete platenkeuze. Bij elk speciaal nummer rakel ik een speciale herinnering op."