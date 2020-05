Charles Leclerc heeft lovende woorden voor Sebastian Vettel: "We hebben enkele intense momenten beleefd"

Bij Ferrari kwam gisteren het nieuws naar buiten dat ze op het einde van het seizoen afscheid zullen nemen van Sebastian Vettel. Charles Leclerc, de ploegmaat van Vettel, nam met enkele mooie woorden alvast afscheid van de Duitser.

"Het was een enorme eer om jou als ploegmaat te hebben. We hebben intense momenten beleefd. Er waren momenten die voor ons niet eindigden zoals we graag hadden gehad, maar er was altijd wederzijds respect", klinkt het bij Leclerc en staat te lezen bij Het Nieuwsblad.

Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe ploegmaat van Leclerc zal woren bij Ferrari. Er worden verschillende namen genoemd, maar de voornaamste kandidaat zou de Spanjaard Carlos Sainz zijn van McLaren. Hij zou zelfs binnen de 48 uur officieel voorgesteld worden.