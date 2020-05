70 jaar Formule 1: hegemonies van Fangio, Schumacher, Vettel en Hamilton en de tragiek van Senna

Hip, hip, hoera! De Formule 1 blaast vandaag exact 70 kaarsjes uit. Door de jaren heen hebben we kunnen genieten van tal van weergaloze racers. We duiken nog eens de geschiedenis in en merken de rijders op die het meeste impact uitoefenden in die zeven decennia.

1950 - 1959

De Formule 1 kent zijn doop in 1950 met Giuseppe Farina als eerste winnaar. De kampioen van het volgende jaar, Juan Manuel Fangio, zou de eerste worden die echt kan domineren binnen de tijdsspanne van meerdere jaren. De Argentijn werd vijf keer kampioen in zeven jaar: één keer in een Alfa Romeo, twee keer in een Mercedes en twee keer in Ferrari. In '54 reed hij eerst nog voor Maserati, vooraleer naar Mercedes te gaan.

1960 - 1969

In de jaren '60 zien ze zulke dominantie niet. Wel is er Brabham die in '66 voor het gelijknamige team een derde titel behaalt nadat hij in '59 en '60 al mocht vieren in een Cooper. Graham Hill en Jim Clark pikken in deze periode elk twee titels mee.

1970 - 1979

Jackie Stewart doet er na zijn triomf voor Marta in '69 nog twee eindzeges bij in de jaren '70. De latere legende Niki Lauda behaalde in deze periode zijn eerste twee titels. Voor de Braziliaan Emerson Fittipaldi waren 1972 en 1974 de gouden jaren.

1980 - 1989

Lauda vervolledigt zijn hattrick in 1984, maar het zijn vooral Alain Prost voor McLaren en Nelseon Piquet (eerst Brabham, dan Williams) die het mooie weer maken in de jaren '80. Elk rijven ze drie wereldtitels binnen, maar Prost was nog niet klaar met zijn werk.

1990-1999

Ondertussen kwam ook wel Ayrton Senna aan de oppervlakte. Met drie wereldtitels in vier jaar ontpopte de Braziliaan zich zeker ook één van de beste rijders uit de geschiedenis. Helaas kreeg hij niet voldoende tijd om zijn prijzen verder aan te vullen. In 1994 kwam hij om het leven tijdens een ongeval in de GP van San Marino. Een jaar eerder had Alain Prost voor de vierde keer wereldkampioen geworden.

2000 - 2009

De records in de Formule 1 gingen er echter aan in de jaren 2000. Michael Schumacher was in '94 en '95 al kampioen geworden bij Benetton, maar zijn glorieperiode begon pas echt toen hij bij Ferrari belandde. In zijn uitstekende bolide was Schumi vijf jaar op rij de beste in het WK, wat hem een totaal aantal van zeven wereldtitels opleverde.

2010-2019

Vanaf 2010 was het een andere Duitser die domineerde: Red Bull was vier jaar lang oppermachtig en Sebastian Vettel maakte er maximaal gebruik van om aan zijn hegemonie te beginnen. In 2014 nam Mercedes over. De keuze van Hamilton om naar de Duitse renstal te gaan bleek een gouden zet. Sindsdien greep de Brit slechts één seizoen naast het hoogste goed. Uitkijken of hij het record van Schumacher kan evenaren/breken.