Vijf jaar Vettel bij Ferrari: hoopgevend begin, gemiste kans in 2018 en interne strijd die woekert

Sebastian Vettel zal de komende jaren niet meer voor Ferrari rijden. Zoveel is wel duidelijk nadat onderhandelingen tussen hem en zijn werkgever zijn afgesprongen. Daarom blikken we al eens terug op het parcours dat Vettel tot dusver bij de Italiaanse renstal afwerkte.

Vettel werd in 2015 aangetrokken om Ferrari na mindere jaren weer naar de top te brengen. Hij maakte zijn debuut met een podiiumplaats nadat een pitstop hem in Australië alsnog voorbij Massa loodste. In Maleisië was het al raak voor Vettel: zijn eerste overwinning in meer dan een jaar en de eerste keer in bijna twee jaar dat Ferrari mocht juichen in een F1-race. De samenwerking was zo meteen goed vertrokken.

Vettel was steevast bij de beteren, maar had halfweg het kampioenschap al wel een achterstand van 42 punten op WK-leider Hamilton. Ondanks zeges in Hongarije en Singapore zou de nieuwkomer bij Ferrari ook niet meer kunnen naderen op zijn voornaamste concurrenten en moest hij vrede nemen met een derde plek in zijn eerste jaar bij de renstal.

De emoties liepen hoog op in China in 2016 toen Vettel in de eerste ronde al in aanraking kwam met zijn teamgenoot Raikkönen en de schuld in de heette van de strijd op Kvyat stak. Later beschreef Vettel het wel als een race-incident. Vettel werd in die race wel nog tweede, maar helemaal een fiasco werd het in Rusland. Daar was hij na één ronde al uitgeschakeld na tweemaal contact te hebben gemaakt met, jawel, Kvyat.

Naast deze rivaliteit was het een jaar van regelmaat voor Vettel, maar zonder uitschieters of overwinningen. Waardoor hij niet verder kwam dan een vierde plek in de WK-stand. Die overwinning kwam er wel in Australië bij de start van het volgende seizoen. Ook in Monte Carlo volgde succes, waarna Vettel 25 punten bonus had op Hamilton.

In Azerbeidzjan kwam het tot een aanrijding tussen hen beiden waarvoor Vettel de verantwoordelijkheid op zich nam. Na de zomer domineerde Mercedes echter. In Italië en Singapore verloor Vettel het momentum om nog in aanmerking te komen voor de wereldtitel, ondanks een totaal van vijf zeges dat jaar.

Het Formule 1-seizoen in 2018 werd aangekondigd als een volgend duel tussen Vettel en Hamilton. Met zes races te gaan lag Vettel toch weer 40 punten achter. Ferrari leek tijdens een groot deel van het seizoen over een minstens even goede wagen te beschikken dan Mercedes, maar het teveel aan fouten werd Vettel aangewreven.

Vettel verzamelde wel 320 punten, het hoogste aantal tot dusver in zijn periode bij Ferrari, maar opnieuw moest hij vrede nemen met een tweede plek in de eindstand. De zaken werden enkel moeilijker in 2019, met de interne strijd met zijn jonge teamgenoot Charles Leclerc die veel energie vergde. Verder dan een vijfde plaats in de stand en slechts één enkele zege in Singapore geraakte Vettel niet.