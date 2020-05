POLL: Wie moet Sebastian Vettel opvolgen bij Ferrari?

Het nieuws van de dag is ongetwijfeld het nakende vertrek van Sebastian Vettel bij Ferrari. Eind 2020 komt er een einde aan de samenwerking tussen beide partijen, nadat onderhandelingen over een nieuw contract afsprongen. Wie zou het best de Duitser opvolgen?

Twee namen circuleren als de voornaamste kandidaten om het zitje van Vettel vanaf 2021 in te nemen. De eerste is Daniel Ricciardo. De Australiër heeft uit zijn vijf jaar bij Red Bull de ervaring van bij één van de betere teams in de F1 te functioneren en eindigde in die periode tweemaal derde in de WK-eindstand. Ricciardo rijdt nu bij Renault, maar zal graag terug een stap hogerop zetten.

Een andere optie is Carlos Sainz Jr. De Spanjaard nestelde zich al twee jaar op rij netjes in de top tien, vooraleer hij naar McLaren trok. Ook bij de Britse renstal presteerde hij prima. Maximaal gebruik makend van de progressie die McLaren maakte, sleepte Sainz in het vorige kampioenschap een zesde plaats uit de brand, terwijl hij toch ook niet over één van de beste drie wagens beschikte.

Of kan het nog een andere rijder worden? Stunten ze bij Ferrari door Lewis Hamilton weg te plukken bij Mercedes, wat dan wel de mogelijke opmars van Leclerc eventueel zou dwarszitten? Of durven ze al een youngster als Antonio Giovinazzi of Mick Schumacher overhevelen naar een vast zitje in de hoofdmacht? Zijn er nog andere kanshebbers? Geef het antwoord in onderstaande poll en leg je keuze uit bij de reacties!