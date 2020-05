Plek vacant bij het grote Ferrari: Sebastian Vettel op weg naar de uitgang

Eén van de topteams uit de Formule 1 kan voor het seizoen in 2021 op zoek naar een nieuwe vaste rijder. Ferrari voerde wel onderhandelingen met Sebastian Vettel over een verlengd verblijf, maar die zijn spaak gelopen. Vettel gaat Ferrari dus verlaten aan het einde van 2020.

Eerder geraakte al bekend dat Vettel in een nieuw voorstel van Ferrari meer dan de helft minder dan zijn huidige salaris zou verdienen. Ook de termijn van een nieuwe overeenkomst was een werkpunt. Er zou slechts een contract van één jaar op tafel hebben gelegen.

GEEN AKKOORD

Beide partijen zijn er finaal niet uitgeraakt, klinkt het nu in een mededeling. Wanneer het F1-kampioenschap later dit jaar alsnog op gang komt, begint Vettel dus aan zijn laatste jaar bij Ferrari. De toekomst van de renstal ligt sowieso bij Charles Leclerc, die volgend jaar dus een nieuwe teamgenoot krijgt.

Tussen 2010 en 2013 veroverde Vettel vier wereldtitels bij Red Bull. In 2015 werd de komst van de Duitser met grote trom aangekondigd bij Ferrari. In 2017 en 2018 eindigde hij tweede in de WK-stand. Een volgende wereldtitel zat er niet in en het voorbije seizoen stelde Vettel teleur met slechts een vijfde plaats.