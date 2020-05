Geen zege voor Leclerc in de virtuele GP van Spanje, terwijl Courtois de beste was van de voetballers

Gisteren stond de virtuele ronde van Spanje op het programma in de Formule 1. Er was geen zege voor Charles Leclerc (Ferrari), maar wel voor de 22-jarige Brit George Russell. Thibaut Courtois eindigde 12de en daarmee was hij de beste van de voetballers.

Charles Leclerc heeft eerder al bewezen dat hij, net zoals op de echte baan, ook online zijn mannetje kan staan. Toch moest hij de zege gisteren laten aan Williams-rijder George Russell. De 22-jarige haalde het ondanks een tijdstraf. Leclerc kreeg een ronde voor het einde echter nog dezelfde straf. Volgens Sporza reed Thibaut Courtois ook weer een sterke wedstrijd, want de Rode Duivel werd 12de. Daarmee deed hij beter dan Sergio Agüero (14de) en Arthur Melo (19de).