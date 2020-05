Ex-wereldkampioen Formule 1 blikt terug op zijn pensioen: ""Er was geen perfecter moment"

In 2016 stopte de Duitser Nico Rosberg met Formule 1. Het was opvallend, want net in dat jaar werd Rosberg wereldkampioen. Volgens hem was er echter geen perfecter moment om te stoppen.

Rosberg kan terugblikken op een succesvolle carrière. In 2016 was hij zelfs in staat om Lewis Hamilton even van de troon te stoten en wereldkampioen te worden. Het sein ook meteen voor de Duitser om daarna op pensioen te gaan. "Er was geen perfecter moment om te stoppen. Het was niet altijd makkelijk door de harde nederlagen en als je dan een perfect seizoen kan afleveren en kan winnen in de laatste bocht van de GP van Abu Dhabi, is het gewoon perfect", staat te lezen bij Het Nieuwsblad. Rosberg vertelde het in de reeks Formula 1 unscripted