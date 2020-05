Vandoorne grijpt maar net naast zege in virtuele ePrix van Monaco, teamgenoot van d'Ambrosio verzilvert pole

Stoffel Vandoorne blijft het goed doen in het virtuele Formule E-kampioenschap. Na al twee keer vijfde te zijn geëindigd, was hij in de virtuele ePrix van Monaco goed voor een podiumplek. Het werd de tweede plek voor Vandoorne. Enkel polesitter Wehrlein bleef hem voor.

Het stratencircuit van Monaco ligt Vandoorne tegenwoordig goed. In april werd onze landgenoot op deze track al eens tweede bij een generale repetitie voor het virtuele Formule E-kampioenschap. Ook deze keer eindigde onze landgenoot tweede: zijn beste prestatie tot dusver in de competitie. Het meest indrukwekkende was wellicht dat hij voor Max Günther eindigde. Die had voor BMW de vorige twee races gewonnen. Deze keer was het Pascal Wehrlein die mocht vieren. De Mahindra-rijder vertrok vanop de pole en wist die gunstige startpositie ook te verzilveren. VANDOORNE GEDEELD DERDE IN DE STAND Zijn teamgenoot Jérôme d'Ambrosio haalde de finish niet. In de stand leidt Günther nog altijd. Die telt nu 65 punten. Wehrlein rukt met 44 eenheden op naar de tweede plaats. Vandoorne is gedeeld derde, samen met de Nederlander Frijns, met 40 punten.