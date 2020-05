🎥 Hamilton kijkt uit naar start F1-seizoen: "Fans maken de wedstrijd" en "Zoals een testdag, waarschijnlijk nog erger"

Hamilton gaat er in een videoboodschap voor Ineos verder op in. "Ik krijg berichten van mensen over heel de wereld die het lastig hebben omdat ze niet naar sport kunnen kijken. Het toont aan hoe belangrijk sport is in het leven van de mensen. Het brengt ons allemaal samen."

Wanneer het Formule 1-kampioenschap van start kan gaan, zal dat sowieso zonder toeschouwers op het circuit zijn. "De fans maken de wedstrijd. Ik weet niet hoe het zal zijn om er naar te kijken op tv, maar het zal beter zijn dan niets. Voor ons zal het zoals een testdag zijn. Waarschijnlijk zal het nog erger zijn. Maar racen is racen. Ik mis het echt."

